ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У центрі Києва вночі влаштували стрілянину з пістолета

Київ, Четвер 26 листопада 2020 09:58
У центрі Києва вночі влаштували стрілянину з пістолета
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина. Чоловік стріляв з пістолету.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як повідомляється, працівниці аптеки, розташованої неподалік, викликали охорону. Представники приватної охоронної фірми затримали чоловіка після прибуття на місце.

Ним виявився місцевий житель, 1976 року народження. Згодом його передали поліції, повідомляє "Київ Оперативний". Пістолет, який вилучили правоохоронці, виявився стартовим, під холості патрони.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась стрілянина на вулиці Героїв Космосу, в ході якої отримав поранення поліцейський. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього сталась стрілянина. Пасажир вистрілив у поліцейського. Той отримав три поранення. У відповідь відкрила вогонь поліція.

Також у Києві поліція застосувала сльозогінний газ під час затримання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Стрільба

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся