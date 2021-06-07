У Києві затримали пенсіонера, який вліз до чужої квартири і взяв у заручники жінку

У столиці правоохоронці затримали пенсіонера, котрий вліз до чужої квартири та погрожував ножем власниці помешкання. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Вчора близько 23.00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лісківській, що у Деснянському районі, до квартири на дев’ятому поверсі через вікно проник чоловік та тримає у заручниках її власницю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проліз всередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

"Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку. З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали",- розповіли у поліції.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.