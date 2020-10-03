В Одеській області невідомий стріляв на вулиці, є постраждалий

В місті Рені (Одеська область) ввечері 2 жовтня невідомий серед вулиці стріляв з вогнепальної зброї. В результаті чого був поранений місцевий мешканець.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Правоохоронці дізналися про стрілянину від лікарів близько 21:00, після чого відразу ж виїхали на місце події.
Як з'ясувалося, поранення отримав 50-річний чоловік. Зараз зловмисника, який стріляв із невстановленої зброї, розшукують для його подальшого затримання.
Поліція починає розслідування за ст. 15 та ст. 115 Кримінального кодексу, тобто замах на вбивство.
Нагадаємо, 2 жовтня у Києві сталася стрілянина на Вокзальній площі, внаслідок чого поранення отримала жінка.
Також РБК-Україна писало про стрілянину на складі американської компанії Amazon, в результаті чого щонайменше одна людина загинула.