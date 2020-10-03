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В Одеській області невідомий стріляв на вулиці, є постраждалий

Рені, Субота 03 жовтня 2020 17:09
В Одеській області невідомий стріляв на вулиці, є постраждалий
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В місті Рені (Одеська область) ввечері 2 жовтня невідомий серед вулиці стріляв з вогнепальної зброї. В результаті чого був поранений місцевий мешканець.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці дізналися про стрілянину від лікарів близько 21:00, після чого відразу ж виїхали на місце події.

Як з'ясувалося, поранення отримав 50-річний чоловік. Зараз зловмисника, який стріляв із невстановленої зброї, розшукують для його подальшого затримання.

Поліція починає розслідування за ст. 15 та ст. 115 Кримінального кодексу, тобто замах на вбивство.

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві сталася стрілянина на Вокзальній площі, внаслідок чого поранення отримала жінка.

Також РБК-Україна писало про стрілянину на складі американської компанії Amazon, в результаті чого щонайменше одна людина загинула.

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