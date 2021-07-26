RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві на мосту Патона локалізували прорив труби

Автор: РБК-Україна

У Києві на мосту імені Євгена Патона локалізували прорив труби. Пошкодження тепломережі було виявлено під час планових гідравлічних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Під мостом Патона виявили і локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щорічно в міжопалювальний період. Зараз почалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 липня у Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

Крім того, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київмост Патонатрубопровод