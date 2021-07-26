У Києві на мосту Патона локалізували прорив труби

У Києві на мосту імені Євгена Патона локалізували прорив труби . Пошкодження тепломережі було виявлено під час планових гідравлічних випробувань.

"Під мостом Патона виявили і локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться щорічно в міжопалювальний період. Зараз почалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 липня у Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

Крім того, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.