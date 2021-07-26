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На мосту Патона в Києві знову прорвало трубу

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Понеділок 26 липня 2021 15:28
На мосту Патона в Києві знову прорвало трубу Фото: на мосту Патона в Києві знову прорвало трубу (Віталія Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 26 липня, в Києві в черговий раз прорвало трубу на мосту імені Євгена Патона. З мосту струмує водоспад, який впадає в Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

В даний час в" Київводоканалі " не надали офіційних повідомлень.

Новий-старий столичний водоспад, на який ми заслугували... Київ, міст Патона

Posted by Київ Оперативний on Monday, July 26, 2021

Нагадаємо, що 11 липня у Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

Крім того, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.

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Київ трубопровод мост Патона
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