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Поліція відкрила справу щодо розкрадання з бюджету Запоріжжя місцевими депутатами

Запоріжжя, Понеділок 05 жовтня 2020 10:18
Поліція відкрила справу щодо розкрадання з бюджету Запоріжжя місцевими депутатами
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головне слідче управління Національної поліції України розслідує можливе розкрадання коштів із запорізького бюджету депутатами Запорізької міської та обласної ради, зокрема серед підозрюваних - Ярослав Гришин та Михайло Прасол.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на копію відповідного рішення.

Поліція відкрила справу щодо розкрадання з бюджету Запоріжжя місцевими депутатами

Як зазначає видання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості були внесені за заявою ГО "Рух справедлива Україна".

"Певні депутати міської й облради в Запоріжжі, зловживаючи своїми посадовими обов'язками, заволоділи бюджетними коштами і нібито витрачали ці кошти на малозабезпечених осіб, але фактично забирали ці кошти собі. Як мені відомо, ці витрати склали вже понад 180 млн грн", - повідомив адвокат Віталій Мацелюх.

Як вдалося дізнатися журналістам, за документами, одна людина могла отримувати виплати до 44 разів.

"Депутат облради Ярослав Гришин і депутат міськради Михайло Прасол відповідальні за цю аферу, яка була в Запорізькій області. І ми хочемо залучити їх до відповідальності", - наголосив голова ГО "Рух Справедлива Україна" Олексій Сердюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила корупційну схему розкрадання державних грошей, організованій чиновниками обласного та місцевого бюджетів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери Полтавської області.

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