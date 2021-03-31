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Локдаун в Києві: в мерії назвали умову пом'якшення карантину раніше 16 квітня

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 18:09
Локдаун в Києві: в мерії назвали умову пом'якшення карантину раніше 16 квітня Фото: з 5 квітня в Києві обмежують роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Києві посилені обмеження діятимуть до 16 квітня. Але смягчее в більш ранній термін можливо.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

Він зазначив, що пом'якшення жорсткого карантину раніше 16 квітня можливо, якщо місто раніше цієї дати вийде з "червоної" зони.

"Всі нові карантинні заходи в столиці, зокрема щодо роботи транспорту, вводяться як мінімум до 16 квітня. Пом'якшення обмеження раніше цього терміну можливе в тому випадку, якщо Київ вийде з червоної зони епідзагрози", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади, обмежена робота громадського транспорту, включаючи метро. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.

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