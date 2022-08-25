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У Києві можуть скасувати зупинку транспорту під час тривоги: що відомо

Фото: у Києві можуть скасувати зупинку транспорту під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Комісія Київської міської ради підтримала скасування зупинки транспорту під час повітряної тривоги. Тепер рішення повинні підтримати чиновники КМДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Київради Ксенії Семенової в Facebook.

За словами співзасновника ініціативи "Пасажири Києва" Олександра Гречка, рішення транспортної комісії передали на розгляд мера столиці Віталія Кличка.

"Наші аргументи з приводу того, що це рішення (зупинка транспорту під час повітряної тривоги, - ред.) не покращує безпеку (хіба навпаки) і має багато негативних соціальних і економічних наслідків, спрацювали", - написав він у Facebook.

Раніше повідомлялося, що у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог.

Крім того, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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