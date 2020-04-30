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У Києві медики становлять 10% від усіх, хто захворів коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 12:21
У Києві медики становлять 10% від усіх, хто захворів коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В столиці захворіло 148 медпрацівника

У Києві 10% від загальної кількості інфікованих коронавірусом - медичні працівники. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в столиці коронавірусом захворіло 148 працівників комунальних медустанов.

"10% киян, що захворіли - саме медики. 148 медиків комунальних медустанов мають підтверджений діагноз на коронавірус", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили 60 нових випадків коронавіруса COVID-19, з них троє медиків. Ще один чоловік помер. Загальна кількість інфікованих в Києві складає 1401 людина, 75 пацієнтів одужали, 25 - померли.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Також повідомлялося, що вилікувались від коронавіруса в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.

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