В Киеве медики составляют 10% от всех заболевших коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице заболели 148 медработника

В Киеве 10% от общего количества инфицированных коронавирусом - медицинские работники. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в столице коронавирусом заболели 148 работников коммунальных медучреждений.

"10% из киевлян, что заболели - именно медики. 148 медиков коммунальных медучреждений имеют подтвержденный диагноз на коронавирус", - сообщил Кличко.

Напомним, за прошлые сутки в Киеве выявили 60 новых случаев коронавируса COVID-19, из них трое медиков. Еще один человек умер. Общее количество инфицированных в Киеве составляет 1401 человек, 75 пациентов выздоровели, 25 - умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Также сообщалось, что вылечились от коронавируса в Украине почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.