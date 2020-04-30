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У Києві виявили 60 нових випадків коронавірусу, ще одна людина померла

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 12:07
У Києві виявили 60 нових випадків коронавірусу, ще одна людина померла
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також за добу у Києві заразились ще три медики

У Києві виявили 60 нових випадків коронавірусу COVID-19, ще одна людина померла. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Кличко, серед нових випадків зараження - троє медиків.

"В Києві виявили ще 60 випадків коронавірусу, з них троє медиків", - про це повідомив мер.

Додамо, сьогодні зранку МОЗ повідомив про 1 401 зараженого коронавірусом у Києві. Також міністр охорони здоров'я на брифінгу повідомив, що в Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях найбільше інфікованих.

Зазначимо, голова МОЗ Максим Степанов впевнений, що піку коронавірусу в Україні не буде, якщо люди будуть дотримуватися карантину. Разом з тим, він закликав українців лишатись вдома на травневі свята.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зафіксували 11 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області 29 квітня від коронавірусу COVID-19 померли двоє чоловіків 18 до 85 років.

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