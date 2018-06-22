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У Києві "замінували" ТРЦ "Україна"

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 15:03
Фото: ТРЦ "Україна" (wikipedia.org Leonid Andronov)
Фото: ТРЦ "Україна" (wikipedia.org Leonid Andronov)

Із будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 осіб

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру у Шевченківському районі міста. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

"О 12.20 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у торгівельному центрі закладено вибухівку", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група райуправління поліції, а також вибухотехніки та кінологи.

Із будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 осіб, огляд приміщень триває.

Як повідомляє "Київ Оперативний", мова йде про ТРЦ "Україна" (площа Перемоги, 3).

 

Эвакуация ТРЦ #Украина, скорее всего, очередной звонок про заминирование.

Опубліковано Киев Оперативный 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше у Києві "мінували" Печерський, Шевченківський та Солом‘янський районні суди.

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Теги публікації: Київ, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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