У Києві "замінували" ТРЦ "Україна"

Із будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 осіб

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру у Шевченківському районі міста. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

"О 12.20 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у торгівельному центрі закладено вибухівку", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група райуправління поліції, а також вибухотехніки та кінологи.

Із будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 осіб, огляд приміщень триває.

Як повідомляє "Київ Оперативний", мова йде про ТРЦ "Україна" (площа Перемоги, 3).

Эвакуация ТРЦ #Украина, скорее всего, очередной звонок про заминирование. Опубліковано Киев Оперативный 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше у Києві "мінували" Печерський, Шевченківський та Солом‘янський районні суди.