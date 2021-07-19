Київ накрила гроза
Фото: Київ накрила гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві різко погіршилась погода. Місто накрила потужна гроза, вулиці заливає водою.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Погодні умови у місті значно погіршились. Зараз у Києві гримить та блискає.
Фото: Київ накрила гроза (РБК-Україна)
Зазначимо, що до цього у Києві була пекельна спека, без опадів.
У Києві також похолодало. Температура повітря опустилась до +22.
Фото: Київ накрила гроза (РБК-Україна)
Крім того, у прес-службі КМДА повідомили, що у місті до кінця доби очікуються грози, град, шквали 15-20 м/с.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Фото: у Києві потемніло через різке погіршення погоди (РБК-Україна)
В Києві за декілька хвилин зливи вже затопило вулиці деяких районів.