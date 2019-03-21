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У Києві влітку розпочнеться реконструкція Вокзальної площі

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 16:14
У Києві влітку розпочнеться реконструкція Вокзальної площі
Фото: Центральний залізничний вокзал (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Площу біля Центрального залізничного вокзалу планують розширити

У Києві влітку розпочнеться реконструкція площі біля Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook

Як повідомили у Департаменті, площу біля Центрального вокзалу планують розширити для пішохідного простору та оптимізувати доступ до громадського транспорту.

"Наступним (кроком) має стати об’єднання Приміського і Центрального вокзалів у єдиний вокзальний комплекс - це зручніше і простіше, ніж той формат, який маємо зараз. Важливо, щоб цей комплекс був інтегрований у систему міського громадського транспорту", - повідомив  заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Чиновник підкреслив, важливо, аби проект, який нині напрацьовується, враховував особливості роботи громадського транспорту, транспортних розв’язок та пішохідних переходів біля вокзалу.

"Проект КМДА щодо реконструкції зараз на стадії експертизи. Затягувати з реалізацією не будемо, плануємо початок робіт цьогоріч вже з липня", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

У Києві влітку розпочнеться реконструкція Вокзальної площі

Фото: проект реконструкції (facebook.com/kievtransport)

Нагадаємо, що Мінрегіон України оновлює державні будівельні норми з проектування доріг, за якими пропонується на дорогах вищої категорії передбачати пристрій фрезерованих шумових смуг. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що мер Києва Віталій Клічко доручив главам районів, комунальним службам міста ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися після зими.

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