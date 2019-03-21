Кличко наказав прибрати стихійні звалища сміття у Києві

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Керівники районів отримали завдання скласти перелік таких сміттєзвалищ

У результаті перевірки робіт з благоустрою і прибирання столиці після зими мер Києва Віталій Кличко доручив главам районів, комунальним службам міста ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися після зими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Усі керівники районів отримали завдання скласти перелік таких сміттєзвалищ, з’ясувати балансоутримувачів чи орендарів захаращених територій та встановити стислі терміни для прибирання. Комунальні служби допоможуть прибрати сміття, але ж бізнес, установи, яким належать ці території, мають бути відповідальними і розуміти, що місто не дозволить створювати звалища", - сказав мер.

Він також зазначив, що для ефективного контролю за дотриманням порядку необхідна відеофіксація, підтримка бізнесу, що працює поруч із захаращеними територіями, небайдужість місцевої громади.

"Усі стихійні звалища чи накопичення сміття, весь бруд після зими треба терміново прибрати. І голови районів несуть особисту відповідальність за санітарний стан територій у своїх районах і не повинні допускати захаращеності. Вулиці міста, парки та сквери - скрізь повинно бути чисто!", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що усі обслуговуючі організації - керуючі компанії, ОСББ, ЖБК, комерційні ЖЕКи - мають впорядкувати прибудинкові території.

"Київавтодор" та "Київпастранс" – зобов’язані забезпечити прибирання територій та об’єктів транспортної інфраструктури: зупинок громадського транспорту, проїжджої частини, переходів, що перебувають у них на балансі.

"Завдання комунальних служб, а також усіх балансоутримувачів, незалежно від того комерційна це структура чи комунальна, - забезпечити чистоту й порядок на території, за яку вони відповідальні", - зазначив мер Києва.

Також Кличко нагадав, що у столиці працює близько сотні інспекторів з благоустрою. Їхня робота – контроль за дотриманням порядку. Сума штрафу за порушення благоустрою для юридичних осіб складає від 850 до 1700 грн; для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн.

"Але, я переконаний, покарання має бути більш суворим, аніж 1700 гривень", - підкреслив міський голова.

За його словами, місто жорстко контролюватиме стан благоустрою та вживатиме заходів до тих, хто не підтримує чистоту і порядок.

Кличко також наголосив, що техніка, яку місто закуповує: міні-трактори, підмітально-прибиральні машини, - повинна працювати на вулицях міста.

“Саме для того ми її придбали! Це ж - ефективність і швидкість прибирання. Тому прошу надавати мені регулярно інформацію про кількість техніки, яка прибирає вулиці”, - звернувся до комунальників мер.

Нагадаємо, з минулої суботи стартували загальноміські толоки, що триватимуть до кінця квітня. За суботу в Києві прибрали та вивезли понад три тисячі кубометрів сміття.