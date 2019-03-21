В Україні планують ввести обов'язкову шумову дорожню розмітку на трасах

Ілюстративне фото (facebook.com/MinregionUkraine)

Мінрегіон оновлює державні будівельні норми з проектування доріг

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України оновлює державні будівельні норми з проектування доріг, якими пропонується на дорогах вищої категорії передбачати пристрій фрезерованих шумових смуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе.

Він розповів, що шумові смуги - недорогий і ефективний спосіб підвищення безпеки руху. В Європі завдяки таким рішенням кількість ДТП знижується мінімум в 2 рази.

Парцхаладце пояснив, що під час наїзду на таку шумову розмітку, водій автомобіля відчуває істотний вібраційний та шумовий вплив. Така розмітка наноситься вздовж дорожніх узбіч або перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

Крім того, у змінах по дорогах загального користування прописана доцільність таких смуг на найбільших трасах - дорогах I-II категорії.

Нагадаємо, МВС України раніше розрахувало першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Це 1776 камер, з яких 1187 - камери на дорогах населених пунктів, а 589 - на дорогах державного значення.

Додамо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що основним завданням впровадження автоматичної системи фото/відео фіксації порушень правил дорожнього руху є зменшення смертності на дорогах як мінімум на 30% до 2020 року.