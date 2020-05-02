У Києві коронавірусом заразилися ще 5 медиків

У Києві за минулу добу зросла кількість випадків інфікування коронавірусом серед медичного персоналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

За даними Кличка, за останню добу у столиці було зафіксовано ще 5 випадків зараження коронавірусом медичних працівників.

Крім того, вчора коронавірус виявили в одного священника з Києво-Печерської Лаври та одного із Храму преподобного Феодора Освяченого, що на вулиці Овруцькій.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що станом на ранок 2 травня в Україні зафіксовано 2250 випадків інфікування коронавірусом серед медиків та 771 хвору на COVID-19 дитину.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Києві лабораторно підтвердили понад 40 випадків зараження коронавірусом. Вчора захворювання виявили у 22 жінок та 19 чоловіків.

Додамо, в Україні за минулу добу коронавірус було підтверджено у 550 осіб. Загальна кількість інфікованих українців перевищила 11 тисяч. Від ускладнень хвороби померли 279 пацієнтів, а 1498 - вилікувалися.