У Києві за добу зафіксували ще понад 40 випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість випадків у столиці наближається до 1500

У Києві за останню добу було зафіксовано понад 40 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

За даними Кличка, за минулу добу лабораторно підтвердили ще 41 випадок інфікування коронавірусом. Захворіли 22 жінки та 19 чоловіків. Так, загальна кількість випадків зросла до 1494. Таким чином столиця залишається лідером в Україні за кількістю підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні станом на сьогодні, вже 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків, з яких 7 летальних.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.

Також він повідомив, що МОЗ передав регіонах всього майже 900 тисяч тестів на коронавірус. За його словами, тестування на коронавірус - безкоштовне й отримують більше тестів ті регіони, де в них більша потреба.

Крім того, коронавірусом в Україні за весь час захворів 771 дитина та понад 2 тисяч медичних працівників.