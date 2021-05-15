У Києві конфлікт між двома компаніями закінчився бійкою зі смертю одного з учасників
У Києві сталася бійка на Райдужному масиві між двома відпочиваючими компаніями. Після неї одного з учасників госпіталізували з важкими травмами, але він помер. Поліція затримала підозрюваного.
Про це повідомила прес-служба управління Національної поліції України в Києві.
Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з вулиці райдужної 47-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Постраждалого з травмами голови та внутрішніх органів доставили до медзакладу для надання допомоги. Однак від отриманих травм він помер.
В ході перевірки поліція з'ясувала, що чоловік відпочивав з компанією на озері в Райдужному масиві. У якийсь момент у них спалахнула сварка з групою відпочиваючих, яка переросла в бійку. Під час неї один з її учасників звалив його на землю і кілька разів вдарив.
Затриманому, жителю столиці 1998 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого). Судом обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 травня, в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті введена спеціальна поліцейська операція"Перехоплення".
Зазначимо, днями у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них кілька разів вистрілив з пістолета в опонента. Стрілка затримали, потерпілого доставили в лікарню.
Крім того, в Івано-Франківській області на автозаправці чоловік скоїв стрілянину і зник на автомобілі. В результаті події постраждали дві людини.