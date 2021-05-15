У Києві конфлікт між двома компаніями закінчився бійкою зі смертю одного з учасників

У Києві сталася бійка на Райдужному масиві між двома відпочиваючими компаніями. Після неї одного з учасників госпіталізували з важкими травмами , але він помер. Поліція затримала підозрюваного.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з вулиці райдужної 47-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Постраждалого з травмами голови та внутрішніх органів доставили до медзакладу для надання допомоги. Однак від отриманих травм він помер.

В ході перевірки поліція з'ясувала, що чоловік відпочивав з компанією на озері в Райдужному масиві. У якийсь момент у них спалахнула сварка з групою відпочиваючих, яка переросла в бійку. Під час неї один з її учасників звалив його на землю і кілька разів вдарив.

Затриманому, жителю столиці 1998 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого). Судом обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.