В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на АЗС
У селі Черемхів (Івано-Франківська область) на автозаправці чоловік вчинив стрілянину і втік на автомобілі. В результаті події постраждали двоє людей.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Як повідомляється, на території заправки було дві компанії, між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета.
У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані.
Після цього правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі чоловіку повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину, коли стояв у черзі.
Раніше в Дніпрі кілер розстріляв автомобіль з людиною. Загиблий виявився повним тезкою місцевого кримінального авторитета.