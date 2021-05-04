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В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на АЗС

Новость на русском → Черемхів, Вівторок 04 травня 2021 14:20
В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на АЗС Фото: в Івано-Франківську сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У селі Черемхів (Івано-Франківська область) на автозаправці чоловік вчинив стрілянину і втік на автомобілі. В результаті події постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, на території заправки було дві компанії, між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета.

У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані.

Після цього правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі чоловіку повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Фото: місце стрілянини (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину, коли стояв у черзі.

Раніше в Дніпрі кілер розстріляв автомобіль з людиною. Загиблий виявився повним тезкою місцевого кримінального авторитета.

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