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У Луганській області під час бійки в школі семикласника вдарили ножем

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Середа 12 травня 2021 16:59
У Луганській області під час бійки в школі семикласника вдарили ножем Фото: загрози життю підлітка немає (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Луганській області на території школи в місті Привілля сталася сутичка між дітьми. В результаті дитина отримала ножове поранення.

Про це повідомила прес-секретар поліції області Тетяна Погукай.

Сутичка сталася на спортивному майданчику школи між двома учнями. 13-річний семикласник почав бити 12-річного учня 5-го класу. Молодший дістав кухонний ніж та двічі вдарив кривдника.

Встановлено, що ніж він приніс аби вирізати рогатки.

Потерпілий підліток знаходиться в лікарні, його життю загрози немає.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". На місці події працюють поліцейські.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 (РФ) колишній її учень влаштував стрілянину. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

Раніше учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

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