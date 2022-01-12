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У Києві закрили центральні станції метро. Шукають вибухівку

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Київ, Середа 12 січня 2022 14:50
У Києві закрили центральні станції метро. Шукають вибухівку Фото: у Києві закрили чотири центральні станції метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві повідомили про замінування ряду станцій метро. Зараз зачинено для входу та виходу чотири станції та пересадочний вузол.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

На вхід та вихід закриті такі станції метро:

  • "Вокзальна",
  • "Театральна",
  • "Площа Льва Толстого",
  • "Палац спорту".

Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - зазначили в КМДА.

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