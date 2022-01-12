У Києві закрили центральні станції метро. Шукають вибухівку
Фото: у Києві закрили чотири центральні станції метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У Києві повідомили про замінування ряду станцій метро. Зараз зачинено для входу та виходу чотири станції та пересадочний вузол.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
На вхід та вихід закриті такі станції метро:
- "Вокзальна",
- "Театральна",
- "Площа Льва Толстого",
- "Палац спорту".
Повідомляється, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.
"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - зазначили в КМДА.