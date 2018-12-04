В уряді роз'яснили, як сплачувати обов'язковий платіж по субсидії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сім’я може розрахуватися зекономленою в попередньому місяці субсидією

Зекономлену субсидію можна використати для оплати в наступному місяці спожитого понад виділену соціальну норму газу, води чи електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий сайт Teplo.gov.ua.

Як зазначається, в наступному місяці сім’я може розрахуватися за спожитий понад норму газ зекономленою в попередньому місяці субсидією.

"До прикладу, у листопаді обов’язковий платіж становить 1000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок - 300 кубів - можна використати у більш холодні місяці, до прикладу у грудні-січні. При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти – ці суми мають зазначатися надавачем послуг у платіжці як переплата (з мінусом)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги. Якщо, скажімо, розмір обов’язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 грн.

"Сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має обов’язково зараховуватися постачальником послуги у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів", - пояснюють в уряді.

Крім того, наголошується, якщо виконавець житлово-комунальної послуги "ігнорує" зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує діюче законодавство. У таких випадках українці можуть звертатися із скаргами до керівників підприємств, що надають послуги, а у разі відсутності реагування - органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, з початком опалювального сезону збільшилася кількість відмов органів соціального захисту населення у призначенні житлової субсидії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2018 року становила 39,2 млрд грн, що на 1,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.