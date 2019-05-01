Рівно і Чернігів залишилися без гарячої води

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Основною причиною відсутності гарячої води в містах борги і відсутність газу

З 1 травня в Рівному та Чернігові через заборгованість споживачів припинили подачу гарячої води в квартири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення підприємства Facebook.

Як повідомляється, подача гарячої води в Рівному припинили через погіршення економічної ситуции на підприємстві, а також через підвищення цін на газ "Нафтогазом".

"Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві з-за боргів за спожиті послуги, а також з-за несподіваного підвищення ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопостачальних підприємств з 1 травня, з сьогоднішнього дня, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинено", - повідомляє підприємство.

Відновлення гарячого водопостачання всього міста відбудеться при позитивній динаміці оплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо.

Крім того, як повідомляє 0462.ua, половина міста Чернігова залишилася без гарячої води через те, що на травень "Облтеплокомуненерго" не виділили газ. Причина, за яким тепловики залишилися без газу, – велика заборгованість за надані послуги з боку чернігівців і чернігівських підприємств.

В даний момент влада Чернігова вивчають варіанти подачі гарячої води в відключені райони з іншого постачальника теплової енергії - ТЕЦ. Технічна можливість для цього існує.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві припинили подачу гарячої води 119 будинків у Святошинському районі. Причиною називають ремонтні роботи по ліквідації 2 пошкоджень магістральних трубопроводів, які постачають тепло і гарячу воду.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Україні вступили в силу нові тарифи на опалення і гарячу воду.