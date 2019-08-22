У Тернопільській області сталася пожежа в школі

Ілюстративне фото (facebook.com / MNS.GOV.UA)

В результаті події ніхто не постраждав

У четвер, 22 серпня, у селі Манаїв (Тернопільська область) сталася пожежа у будівлі школи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, пожежа на другому поверсі шкільної будівлі спалахнула близько 01:29, вночі 22 серпня. Полум'я поширилося на площу 600 квадратних метрів.

Зазначається, що вогонь був ліквідований о 06:35 ранку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причина загоряння та збитки, нанесені пожежею, встановлюються.

"До гасіння залучалося 10 чоловік та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - додали у рятувальному відомстві.

Нагадаємо, що ввечері 21 серпня у Полтаві сталася масштабна пожежа в одноповерховій складській будівлі "Нової пошти". Загорання сталося близько 19:50, вогонь поширився на 1500 квадратних метрів. За словами представника компанії, займання сталося у приміщенні, яке використовують для потреб компанії, відправлення там не зберігалися.

Також РБК-Україна писало, що вночі суботи, 17 серпня, сталася пожежа в одеському готелі "Токіо Стар". В результаті сильної пожежі, яка спалахнула на другому поверсі будівлі, загинули 9 осіб. Ідентифікувати вдалося вісім жертв із дев'яти.