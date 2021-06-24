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У Києві горіла багатоповерхівка, людей евакуювали

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Київ, Четвер 24 червня 2021 14:49
У Києві горіла багатоповерхівка, людей евакуювали Фото: у Києві горіла багатоповерхівка (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Липинського горіла багатоповерхівка. Пройшла масова евакуація людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники евакуювали людей з будинку, який розташований на вулиці Липинського, 10, що у Шевченківському районі міста. В будинку спостерігалось задимлення з 5 по 1 поверхи.

О 14:10 пожежу було локалізовано на площі 120 кв.м, о 14:22 - вогонь повністю загасили.

Фото: у Києві горіла багатоповерхівка (ДСНС)

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техники та 35 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, 21 червня у Білогородці (Київська область) стався вибух в багатоповерхівці, який спровокував пожежу.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.

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