У Києві горів ресторан, вогонь гасили 11 спецмашин

Ресторан на сьогодні вже недіючий
У Києві пізно ввечері у п'ятницю, 26 червня, горів недіючий ресторан у Святошинському районі. На ліквідацію вогню вирушили 11 спеціальних машин.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Києві.
О 22:01 столичні рятувальники отримали повідомлення про пожежу на проспекті Перемоги, 139-А. На місці було встановлено що вогонь охопив 200 кв. м покрівлі двоповерхової будівлі.
Рятувальники викликали на допомогу ще кілька автоцистерн, оскільки найближче джерело води розташовувалось на відстані 7 км. За час гасіння пожежі площа горіння збільшилась втричі - до 600 кв. м.
"Не зважаючи на всі складності, о 23:21 пожежу було локалізовано на площі 600 кв.м, та о 00:18 - ліквідовано", - зазначили в ДСНС.
Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину пожежі буде з'ясовувати слідство.
Фото: пожежа в ресторані (facebook/DSNSKyiv)
Нагадаємо, 26 червня у Києві згоріли два металеві павільйони зі збору вторинної сировини і продажу овочів, загинула жінка.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: РБК-Україна