У Києві горів ресторан, вогонь гасили 11 спецмашин

Фото: пожежа в ресторані (facebook/DSNSKyiv)

Ресторан на сьогодні вже недіючий

У Києві пізно ввечері у п'ятницю, 26 червня, горів недіючий ресторан у Святошинському районі. На ліквідацію вогню вирушили 11 спеціальних машин.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Києві.

О 22:01 столичні рятувальники отримали повідомлення про пожежу на проспекті Перемоги, 139-А. На місці було встановлено що вогонь охопив 200 кв. м покрівлі двоповерхової будівлі.

Рятувальники викликали на допомогу ще кілька автоцистерн, оскільки найближче джерело води розташовувалось на відстані 7 км. За час гасіння пожежі площа горіння збільшилась втричі - до 600 кв. м.

"Не зважаючи на всі складності, о 23:21 пожежу було локалізовано на площі 600 кв.м, та о 00:18 - ліквідовано", - зазначили в ДСНС.

Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину пожежі буде з'ясовувати слідство.

Фото: пожежа в ресторані (facebook/DSNSKyiv)

Нагадаємо, 26 червня у Києві згоріли два металеві павільйони зі збору вторинної сировини і продажу овочів, загинула жінка.

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Автор: РБК-Україна