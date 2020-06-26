У Києві горіли торгові павільйони, загинула людина

Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами

Сьогодні, 26 червня, у Києві згоріли два металеві павільйони зі збору вторинної сировини і продажу овочів. У результаті інциденту загинула жінка.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, вночі у Дарницькому районі Києва на вулиці Ревуцького, 7-В загорівся овочевий металевий павільйон біля 9-поверхового житлового будинку. Потім вогонь перекинувся й на сусідній металевий павільйон з прийому вторсировини. В одному з них, під час гасіння пожежі, рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя.

Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

Крім того, вогонь пошкодив товари та особисті речі в овочевому павільйоні і вторинну сировину у сусідньому павільйоні. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Києві через пожежу евакуювали людей з лікарні, в яку доставляють хворих COVID-19.

Також, 24 червня, у Вінниці сталася пожежа в психіатричній лікарні імені академіка Ющенка.

Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі сталася пожежа в багатоквартирному будинку.

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Автор: Андрій Козловський