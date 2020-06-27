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В Киеве горел ресторан, огонь тушили 11 спецмашин

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 03:06
В Киеве горел ресторан, огонь тушили 11 спецмашин
Фото: пожар в ресторане (facebook/DSNSKyiv)

Ресторан на сегодня уже недействующий

В Киеве поздно вечером в пятницу, 26 июня, горел недействующий ресторан в Святошинском районе. На ликвидацию огня отправились 11 специальных машин.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В 22:01 столичные спасатели получили сообщение о пожаре на проспекте Победы, 139-А. На месте было установлено, что огонь охватил 200 кв. м кровли двухэтажного здания.

Спасатели вызвали на помощь еще несколько автоцистерн, поскольку ближайший источник воды располагался на расстоянии 7 км. За время тушения пожара площадь горения увеличилась втрое - до 600 кв. м.

"Несмотря на все сложности, в 23:21 пожар был локализован на площади 600 кв.м, и в 00:18 - ликвидирован", - отметили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара будет выяснять следствие.

Фото: пожар в ресторане (facebook/DSNSKyiv)

Напомним, 26 июня в Киеве сгорели два металлические павильоны по сбору вторичного сырья и продажи овощей, погибла женщина.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины пожарГСЧС
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