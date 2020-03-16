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У Сумській області внаслідок ДТП з автобусом загинуло троє осіб

Новини » Надзвичайні події     16.03.2020 - 11:17
У Сумській області внаслідок ДТП з автобусом загинуло троє осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронцями встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної події

Сьогодні, 16 березня, у Сумській області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та автомобіля Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Сумської області.

Як зазначається, рейсовий автобус сполученням "Суми-Зноб-Новгородський" зіштовхнувся з Renault Trafic у результаті чого загинули водій та два пасажири мінібуса. За попередніми даними, ДТП сталося поблизу села Постольне Сумського району.

На місці події працюють медики, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Встановлюється кількість потерпілих, причини та обставини дорожньо-транспортної події.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області водій автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у мінімаркет, в результаті чого постраждало двоє людей, вони перебувають у важкому стані.

Також, на автодорозі Київ-Львів вночі 13 березня сталася аварія за участі автомобіля Mercedes, що призвела до смерті однієї людини та травмування ще чотирьох. За даними правоохоронців, 18-річний водій Mercedes не впорався з керуванням та з'їхав в кювет, після чого автомобіль перевернувся.

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