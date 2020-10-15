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У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 13:29
У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги
Фото: "швидка допомога" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві у Дніпровському районі обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги. На другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Лікарі з постраждалими сіли в ліфт, який діставшись п'ятого поверху, почав стрімко падати вниз.

"В одному з будинків на вулиці Літинської обірвався ліфт з медиками швидкої, які приїхали на терміновий виклик. Жінка втратила свідомість, хрипіла, а з рота йшла піна. Тому карета швидкої виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворого і 10-річна дочка", - йдеться в повідомленні.

Поки рятувальники витягували медиків з аварійного ліфта, на виклик виїхала інша бригада, і надала допомогу пацієнтці.

Нагадаємо, в Кам'янці-Подільському в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю легкового автомобіля і карети "швидкої" постраждали троє людей.

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