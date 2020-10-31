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В Києві сталося ДТП з маршруткою, є постраждалі

Київ , Субота 31 жовтня 2020 12:11
В Києві сталося ДТП з маршруткою, є постраждалі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У суботу, 31 жовтня, в Києві відбулося лобове зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали люди.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Серйозне лобове зіткнення автомобіля Skoda і маршрутного автобуса сталася на вулиці Жмаченка, 26. Попередньо, є постраждалі. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Серйозне лобове зіткнення автомобіля #Skoda і маршрутного автобуса сталася на вулиці Жмаченка, 26, біля РК «Автограф». Попередньо, є постраждалі. Інформація уточнюється.

Posted by Київ Оперативний on Saturday, October 31, 2020

Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. Водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та скоїв наїзд на людей, які перебували біля зупинки громадського транспорту.

Також РБК-Україна писало, що тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія, який спровокував ДТП.

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