ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві на Гідропарку горіла плавуча лазня

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 17:22
У Києві на Гідропарку горіла плавуча лазня Фото: у Києві горіла плавуча лазня на Долобецькому острові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитро Левицький

У Києві на Долобецькому острові загорілася плавуча лазня навпроти Гідропарку. Займання ліквідовано, жертв і постраждалих немає.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.

У відомстві зазначили, що інформація про пожежу на Долобецькому острові навпроти Гідропарку надійшла черговому о 15:53.

"Горіла дерев'яна плавуча лазня 10 на 10 метрів. Пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - уточнили в ДСНС.

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронців, додали у пресслужбі.

Фотографії пожежі на Долобецькому острові опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua. на них видно охоплене полум'ям дерев'яну будову і підійматися в небо клуби чорного диму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДСНС
NEWS
Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів
Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку