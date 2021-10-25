У Києві на Гідропарку горіла плавуча лазня
Фото: у Києві горіла плавуча лазня на Долобецькому острові (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на Долобецькому острові загорілася плавуча лазня навпроти Гідропарку. Займання ліквідовано, жертв і постраждалих немає.
Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.
У відомстві зазначили, що інформація про пожежу на Долобецькому острові навпроти Гідропарку надійшла черговому о 15:53.
"Горіла дерев'яна плавуча лазня 10 на 10 метрів. Пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - уточнили в ДСНС.
Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронців, додали у пресслужбі.
Фотографії пожежі на Долобецькому острові опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua. на них видно охоплене полум'ям дерев'яну будову і підійматися в небо клуби чорного диму.