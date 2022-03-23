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У Києві знову фіксують погіршення якості повітря: рекомендації мешканцям

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Київ, Середа 23 березня 2022 13:42
У Києві знову фіксують погіршення якості повітря: рекомендації мешканцям Фото: в Києві знову фіксують погіршення якості повітря (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 23 березня в Києві фіксують погіршення якості повітря через відсутність вітру і пожежі навколо міста. Мешканців просять у найближчий час не виходити без необхідності на вулицю та утриматися від провітрювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління екології та природних ресурсів КМДА.

"У ніч проти 23 березня у Києві спостерігалося погіршення якості повітря, спричинене збільшенням концентрації часток пилу. Було зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації по сірководню. Станом на зараз якість повітря у Києві залишається незадовільною. Водночас перевищень гранично концентрацій не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8 годину ранку

на лівому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складав:

  • зважені частки (пил) - 76 мкг/м3 (гранично допустима концентрація - 500), оксиду азоту - 17,8 мкг/м3 (ГДК - 400), діоксиду азоту - 42,8 мкг/м3 (ГДК - 200), діоксиду сірки - 24,7 мкг/м3 (ГДК - 500), оксиду вуглецю - 508 мкг/м3 (ГДК - 5000), озону - 87,0 мкг/м3 (ГДК - 160), формальдегіду - 4,8 мкг/м3 (ГДК - 35), сірководню - 3,3 мкг/м3 (ГДК – 8 ).

на правому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складав:

  • зважені частки (пил) - 222 мкг/м3 (ГДК - 500), оксиду азоту - 3,8 мкг/м3 (ГДК - 400), діоксиду азоту - 30,9 мкг/м3 (ГДК - 200), діоксиду сірки - 17,1 мкг/м3 (ГДК - 500), оксиду вуглецю - 887 мкг/м3 (ГДК - 5000), озону - 87,2 мкг/м3 (ГДК 160).

У найближчі години киянам рекомендують:

  • не виходити без необхідності на вулицю
  • утриматися від провітрювання приміщень, щільно закрити вікна
  • якщо є очищувач повітря, то ввімкнути його на максимум

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