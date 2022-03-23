ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве снова фиксируют ухудшение качества воздуха: рекомендации жителям

Новина українською →
Киев, Среда 23 марта 2022 13:42
В Киеве снова фиксируют ухудшение качества воздуха: рекомендации жителям Фото: в Киеве снова фиксируют ухудшение качества воздуха (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 23 марта в Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за отсутствия ветра и пожара вокруг города. Жителей просят в ближайшее время не выходить без необходимости на улицу и воздержаться от проветривания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"В ночь на 23 марта в Киеве наблюдалось ухудшение качества воздуха, вызванное увеличением концентрации частиц пыли. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду. По состоянию на сейчас качество воздуха в Киеве остается неудовлетворительным. В то же время превышений предельно концентраций не выявлено", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра

на левом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:

  • взвешенные частицы (пыль) - 76 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500), оксида азота - 17,8 мкг/м3 (ПДК - 400), диоксида азота - 42,8 мкг/м3 (ПДК - 200), диоксида серы - 24,7 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида углерода - 508 мкг/м3 (ПДК - 5000), озона - 87,0 мкг/м3 (ПДК - 160), формальдегида - 4,8 мкг/м3 (ПДК - 35), сероводорода - 3,3 мкг/м3 (ПДК – 8 ).

на правом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:

  • взвешенные частицы (пыль) - 222 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида азота - 3,8 мкг/м3 (ПДК - 400), диоксида азота - 30,9 мкг/м3 (ПДК - 200), диоксида серы - 17,1 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида углерода - 887 мкг/м3 (ПДК - 5000), озона - 87,2 мкг/м3 (ПДК 160).

В ближайшие часы киевлянам рекомендуют:

  • не выходить без необходимости на улицу
  • воздержаться от проветривания помещений, плотно закрыть окна
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, как обезопаситься от негативного воздействия смога.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме