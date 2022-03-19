ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як убезпечитися від негативного впливу смогу: поради МОЗ

Новость на русском →
Україна, Субота 19 березня 2022 20:47
Як убезпечитися від негативного впливу смогу: поради МОЗ Як вберегтись від насліків смогу (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві сьогодні більшість мешканців прокинулася від запаху диму - смогу. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як захистити себе від його негативного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Як відомо, смог - один із видів забруднення повітря, який може бути небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб літнього віку і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.

Як наголосили у МОЗ, за даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, станом на 13:00 у Києві зафіксовані показники у повітрі, які відповідають встановленим нормам.

Як захиститися від негативного впливу смогу:

Слідкуйте за оголошенням ми та прогнозом офіційних органів влади щодо якості повітря. Якщо ситуація не сприятлива, залишайтеся вдома і зачиніть вікна;

  • Якщо вам потрібно вийти на вулицю, вдягніть захисні окуляри і маску;
  • Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ;
  • Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу;
  • Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу;
  • Відмовтеся від провітрювання квартири;
  • За можливості пийте багато води;
  • Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.

Зазначається, що першими ознаками негативного впливу смогу можуть бути першіння у горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднення дихання.

Тому, якщо ви відчули ознаки отруєння газами:

  • прополощіть горло сольовим розчином;
  • у разі погіршення стану зверніться до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що зранку Київ та область накрив смог. Його концентрація в повітрі була перевищена у понад 32 рази.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня