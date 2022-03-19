Як убезпечитися від негативного впливу смогу: поради МОЗ

У Києві сьогодні більшість мешканців прокинулася від запаху диму - смогу. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як захистити себе від його негативного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

Як відомо, смог - один із видів забруднення повітря, який може бути небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб літнього віку і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.

Як наголосили у МОЗ, за даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, станом на 13:00 у Києві зафіксовані показники у повітрі, які відповідають встановленим нормам.

Як захиститися від негативного впливу смогу:

Слідкуйте за оголошенням ми та прогнозом офіційних органів влади щодо якості повітря. Якщо ситуація не сприятлива, залишайтеся вдома і зачиніть вікна;

Якщо вам потрібно вийти на вулицю, вдягніть захисні окуляри і маску;

Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ;

Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу;

Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу;

Відмовтеся від провітрювання квартири;

За можливості пийте багато води;

Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.

Зазначається, що першими ознаками негативного впливу смогу можуть бути першіння у горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднення дихання.

Тому, якщо ви відчули ознаки отруєння газами: