Як убезпечитися від негативного впливу смогу: поради МОЗ
У Києві сьогодні більшість мешканців прокинулася від запаху диму - смогу. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як захистити себе від його негативного впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Як відомо, смог - один із видів забруднення повітря, який може бути небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб літнього віку і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.
Як наголосили у МОЗ, за даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, станом на 13:00 у Києві зафіксовані показники у повітрі, які відповідають встановленим нормам.
Як захиститися від негативного впливу смогу:
Слідкуйте за оголошенням ми та прогнозом офіційних органів влади щодо якості повітря. Якщо ситуація не сприятлива, залишайтеся вдома і зачиніть вікна;
- Якщо вам потрібно вийти на вулицю, вдягніть захисні окуляри і маску;
- Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ;
- Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу;
- Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу;
- Відмовтеся від провітрювання квартири;
- За можливості пийте багато води;
- Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.
Зазначається, що першими ознаками негативного впливу смогу можуть бути першіння у горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднення дихання.
Тому, якщо ви відчули ознаки отруєння газами:
- прополощіть горло сольовим розчином;
- у разі погіршення стану зверніться до лікаря.
Раніше ми повідомляли, що зранку Київ та область накрив смог. Його концентрація в повітрі була перевищена у понад 32 рази.
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