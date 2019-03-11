У Києві фіксують зниження захворюваності на грип та ГРВІ

Всього за тиждень захворіли понад 12 тис. людей

За прошедшую неделю на грипп и ОРВИ в Киеве заболели 12 110 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отмечается, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 408,7 и ниже эпидемического порога на 52,3%.

"В столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3%, которое произошло за счет детского и взрослого населения. Так, детей заболело – 7 950 человек (снижение 0,9%), взрослых – 4 160 человек (снижение на 6,8%)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в структуре заболеваемости дети составляют 65,6%, а на предыдущей неделе - 64%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 1,8%: 3 541 случай, что составляет 44,5% от общего количества заболевших детей и 29,2% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью.

В медицинские заведения за 10-ю неделю госпитализировано 142 человека, из них 129 - дети. Сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в 4 учреждениях общего среднего образования (34 классы), из них полностью - в 1 учреждении, частично - в 3-х заведениях.

РБК-Украина писало, что в течение предыдущей недели, с 25 февраля по 4 марта, в Киеве зафиксировано незначительное рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%, которое произошло за счет детского населения.

Ранее сообщалось, что с начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерли 45 человек.