ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві фіксують зниження захворюваності на грип

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 12:07
У Києві фіксують зниження захворюваності на грип
Ілюстративне фото (УНІАН)

За тиждень захворіли 12,4 тис. людей

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Так, дітей захворіло - 7 769 осіб (зниження на 11%), дорослих - 4 661 особа (зниження на 14,2%). Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

За 8-й тиждень 2019 року зареєстровано 12 430 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 419,5 та є нижчим епідемічного порогу на 51%.

У структурі захворюваності діти становлять 62,5%, а на попередньому тижні - 62%. Серед школярів захворюваність знизилась на 5,5%: 3 386 випадків, що становить 46,1% від загальної кількості захворілих дітей і 28,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Також повідомляється, що до медичних закладів за 8-й тиждень госпіталізовано 145 осіб, із них 129 – діти. Освітній процес призупинено у 24 школах. 

РБК-Україна писало, що у Кіровоградській області минулого тижня зареєстровано одну смерть від ускладнення, викликаного вірусом грипу типу А (H1N1) Мічіган, відомого як "свинячий грип".

Нагадаємо, за період з 15 січня по 15 лютого зареєстровано 14 смертей від грипу та ГРВІ.

Захворюваність на грип серед школярів у Києві знизилась на 11,3% У Львові на карантин закриють ще 6 навчальних закладів
Новини України КиївГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся