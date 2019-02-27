У Києві фіксують зниження захворюваності на грип

Ілюстративне фото (УНІАН)

За тиждень захворіли 12,4 тис. людей

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, дітей захворіло - 7 769 осіб (зниження на 11%), дорослих - 4 661 особа (зниження на 14,2%). Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

За 8-й тиждень 2019 року зареєстровано 12 430 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 419,5 та є нижчим епідемічного порогу на 51%.

У структурі захворюваності діти становлять 62,5%, а на попередньому тижні - 62%. Серед школярів захворюваність знизилась на 5,5%: 3 386 випадків, що становить 46,1% від загальної кількості захворілих дітей і 28,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Також повідомляється, що до медичних закладів за 8-й тиждень госпіталізовано 145 осіб, із них 129 – діти. Освітній процес призупинено у 24 школах.

РБК-Україна писало, що у Кіровоградській області минулого тижня зареєстровано одну смерть від ускладнення, викликаного вірусом грипу типу А (H1N1) Мічіган, відомого як "свинячий грип".

Нагадаємо, за період з 15 січня по 15 лютого зареєстровано 14 смертей від грипу та ГРВІ.