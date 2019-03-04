У Києві зафіксовано збільшення захворюваності грипом серед дітей

Ілюстративне фото (УНІАН)

За тиждень у Києві захворіли понад 8 тис. дітей

Протягом минулого тижня у Києві зафіксоване незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як зазначається, за 9-й тиждень 2019 року зареєстровано 12 481 хворий на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 421,2 та є нижчим епідемічного порогу на 50,8%.

"Так, дітей захворіло - 8 019 осіб (зростання на 3,2%), дорослих - 4 462 особи (зниження на 4,3%)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні - 62,5%. Серед школярів захворюваність зросла на 6,5%: 3 606 випадків, що становить 42,2% від загальної кількості захворілих дітей і 27,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Всього до медичних закладів за 9-й тиждень госпіталізовано 141 особу, із них 124 - діти. За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 15 школах.

Нагадаємо, на 8 тижні 2019 року в Києві спостерігалося зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%.

РБК-Україна писало, в Україні за період з 18 по 24 лютого на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі осіб, вісім з них померли.