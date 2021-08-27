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У Києві евакуювали Печерський райсуд. В будівлі шукають бомбу

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 15:19
У Києві евакуювали Печерський райсуд. В будівлі шукають бомбу Фото: Печерський районний суд Києва замінували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду. Наразі будівлю евакуювали.

Про це РБК-Україна сказала прес-секретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрева.

"З будівлі працівниками судової охорони евакуйовано 120 людей", - розповіла вона.

На місці події вже працюють правоохоронці та вибухотехніки. Фахівці перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.

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Київ Печерский райсуд
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