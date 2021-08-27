У Києві евакуювали Печерський райсуд. В будівлі шукають бомбу
Фото: Печерський районний суд Києва замінували (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду. Наразі будівлю евакуювали.
Про це РБК-Україна сказала прес-секретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрева.
"З будівлі працівниками судової охорони евакуйовано 120 людей", - розповіла вона.
На місці події вже працюють правоохоронці та вибухотехніки. Фахівці перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.