В Киеве эвакуировали Печерский райсуд. В здании ищут бомбу
Фото: Печерский районный суд Киева заминировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда. Сейчас здание эвакуировали.
Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.
"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", - рассказала она.
На месте происшествия уже работают правоохранители и взрывотехники. Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств.