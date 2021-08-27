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В Киеве эвакуировали Печерский райсуд. В здании ищут бомбу

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Киев, Пятница 27 августа 2021 15:19
В Киеве эвакуировали Печерский райсуд. В здании ищут бомбу Фото: Печерский районный суд Киева заминировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда. Сейчас здание эвакуировали.

Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", - рассказала она.

На месте происшествия уже работают правоохранители и взрывотехники. Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств.

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Киев Печерский райсуд
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