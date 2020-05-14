Від коронавірусу в Україні померли ще 17 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами COVID-19 у країні стали більше 450 пацієнтів

В Україні за добу зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавіруса РНБО України.

Таким чином, від початку пандемії в Україні від коронавіруса вже померли 456 осіб. При цьому за минулу добу знову збільшилася динаміка смертності від COVID-19, вдень раніше було зафіксовано 14 летальних випадків.

Відзначимо, в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 осіб. За добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19, що на 20 більше, ніж за 12 травня.

Також РБК-Україна писало, що станом на 14 травня у світі коронавірус діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 людини померли. При цьому COVID-19 був зафіксований у 212 країнах світу. Найбільша кількість заражених зафіксовано в США, де захворіли вже більше 1,4 млн осіб.

Крім цього у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей, намічених у стратегії на 2020 рік.