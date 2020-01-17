У Черкаській області зловмисники намагалися викрасти підприємця

Фото: вилучена зброя (ch.npu.gov.ua)

Поліція встановила та затримала зловмисників

У Черкаській області двоє зловмисників побили та намагалися викрасти місцевого підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, двоє чоловіків під виглядом купівлі автомобіля побили місцевого підприємця, надягли кайданки та намагалися вивезти його за межі міста. Потерпілому вдалося втекти та звернутися за допомогою до поліції.

Зазначається, що в ході розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування викраденого автомобіля та вилучили речові докази на місці події, які допомогли встановити особу одного з нападників.

"Ним виявився житель Київської області. Його наступного ж дня затримали на території міста Черкаси. Також правоохоронці встановили і його спільника, ним виявися рідний брат затриманого. Місцеперебування його також встановлено. Його затримали на території Київської області", - розповіли в поліції.

У ході обшуків за місцем проживання та в автомобілях зловмисників було виявлено балаклаву, форму працівників поліції, пластикові хомути, якими планувалось зв’язувати потерпілого, шприци з невідомою речовиною та стартові пакети від сім-карт.

"На даний час обох нападників затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної групи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

За фактом викрадення автомобіля, поєднаного з насильством, було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу. Вирішується питання про відкриття інших кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція викрила злочинну групу, яка займалася здирництвом і викраденням людей та вимагала повернення уявних боргів. Сума грошей, одержаних злочинних шляхом, становить близько 11 мільйонів гривень.