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У Києві затримали заступника керівника "Льодового стадіону" на хабарі 560 тис. гривень

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 15:14
Фото: хабар (facebook.com/Прокуратура міста Києва)
Фото: хабар (facebook.com/Прокуратура міста Києва)

Чиновник отримав хабар за можливість підключити резервний електричний кабель, який живить житловий будинок, до електричної підстанції на території стадіону

У Києві затримали на отриманні 560 тис. гривень хабара заступника керівника "Льодового стадіону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

"У п'ятницю, 19 жовтня 2018 року, прокуратурою міста Києва спільно з працівниками СУ ГУНП в місті Києві за матеріалами Управління захисту економіки в місті Києві ДЗЭ ПП викрили і затримали на одержанні неправомірної вигоди заступника директора Державного підприємства "Центральна навчально-тренувальна база з ковзанярського спорту "Льодовий стадіон"", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями встановлено, що чиновник вимагав і отримав 560 тис. гривень від представника ОСББ за можливість підключити резервний електричний кабель, який живить житловий будинок, до електричної підстанції, яка знаходиться на території стадіону.

Повідомляється, що хабар чиновник отримав в два етапи. Сьогодні після отримання другої частини неправомірної вигоди він був затриманий.

В даний час на місці події тривають першочергові слідчі дії.

 

Фото (facebook.com/Прокуратура міста Києва)

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що в місті Дніпро затримали адвоката за вимагання 25 тис. доларів.

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