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В Києві закрили на карантин чотири дитсадки

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 12:50
В Києві закрили на карантин чотири дитсадки
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через зараження коронавірусом учителів. Ще в 11 школах відправили на дистанційне навчання 20 класів через інфікування учнів.

Про це на брифінгу заявив мер міста Віталій Кличко.

"Також тимчасово закрили на карантин чотири дитячі садочки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах", - заявив він.

Він звернувся до батьків з проханням берегти здоров'я своїх дітей.

Нагадаємо, в Україні виявили спалах коронавірусу, заразилися 2723 людини - це новий антирекорд.

Зазначимо, у Міносвіти хочуть страхувати вчителів і учнів від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що можуть бути виділені 3 млрд грривень на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті.

Додамо, в рамках організації роботи їдалень у школах на час карантину в Україні рекомендується встановити сендвічний тип харчування.

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