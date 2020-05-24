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Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень

Новини » Суспільство     24.05.2020 - 15:39
Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень
Фото: дощова погода (РБК-Україна)

Температура місцями підніметься до +24

Погода в Україні наступного тижня буде переважно дощовою, очікуються грози. Температура повітря у деяких регіонах підніметься до +24 градусів.

Про це свідчать дані синоптиків з Українського гідрометцентру.

Прогноз на 25 травня

Тиждень розпочнеться з дощів у всіх областях, крім Харківської, Луганської та Донецької. Температура повітря на більшості території буде коливатися від +14 до +18, лише у південних та східних областях від +18 до +21. Вночі від +5 до +12.

Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень

Прогноз на 26 травня

У вівторок всю територію країни накриють незначні дощі з грозами. Температура вдень коливатиметься від +14 до +17 градусів. У південних та Закарпатській області вдень від +16 до +20. Вночі прогнозують від +6 до +12.

Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень

Прогноз на 27 травня

У середу сонце виясниться у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Вдень температура коливатиметься від +17 до +21 градуса на всій території. Вночі синоптики прогнозують від +6 до +12.

Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень

Прогноз на 28 травня

У четвер дощова погода знову накриє всю територію, місцями очікуються грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +23 градусів. Вночі термометри покажуть від +6 до +14.

Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень

Прогноз на 29 травня

У п'ятницю дощі оминуть лише Луганську область. Синоптики прогнозують грози на більшості території. Температура повітря у західних областях знизиться до +13...+17, у решті областей коливатиметься від +17 до +24.

Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували в Україні дозову та вітряну погоду, а також температуру повітря до +18 градусів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентрдождигроза
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