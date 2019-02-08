У Києві на Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC

Монтувати вивіску почали близько 16:00, а вже о 19:05 - загорнули у чорний целофан

В Киеве, на Майдане Независимости, на фасаде Дома профсоюзов установили новую вывеску заведения быстрого питания KFC. Соответствующие фото опубликовали пользователи в соцсетях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Монтировать вывеску начали около 16:00.

Отмечают, что в этот раз вывеску заведения установили на здании со стороны улицы Михайловской.

Координатор Общественного сектора Евромайдана Олег Слабоспицкий опубликовал фото, на котором видно, что по состоянию на 16:40 вывеска была уже установлена, а подъемного крана и работников на месте не было.

По состоянию на 19:05 вывеску завернули в черный целлофан.

Отметим, 21 ноября 2013 года в Киеве начались акции протеста после того, как правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акцию, которая получила название Евромайдан, поддержали во многих городах Украины. После разгона Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября протесты резко приняли антипрезидентский и антиправительственный характер, в ходе которого погибли десятки людей, в том числе в результате пожара в Доме профсоюзов.

21 ноября 2018 года в Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией нескольких десятков активистов, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов.

В свою очередь глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа заявил, что в работе ресторана быстрого питания "нет ничего противозаконного".