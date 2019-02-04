Поліція відкрила справу за фактом підпалу кафе в Дніпрі

Фото: пожежа в кав'ярні (dp.dsns.gov.ua)

Число постраждалих зросло до трьох осіб

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу кафе 3 лютого у Дніпрі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Так, наразі поліція встановлює осіб, причетних до підпалу кафе. Внаслідок підпалу постраждало троє людей - вони отримали опіки рук.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3-х до 10 років", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Соборній площі Дніпра вчора, 3 лютого, підпалили кав'ярню із відвідувачами, в результаті чого постраждали двоє людей.

Повідомлялося, що в результаті пожежі отримали опіки власниця кафе і відвідувачка закладу. Постраждалих госпіталізували в опікове відділення міської лікарні. Причина пожежі встановлюється.

Як писало РБК-Україна раніше, в Рівному сталася пожежа в ресторані "Istanbul". Про постраждалих у результаті інциденту не повідомлялося.

Зазначимо, за перший місяць 2019 року на пожежах в Україні загинуло 275 осіб. Усього за місяць було зафіксовано 3 957 пожеж, понад 2,7 тисячі випадків сталися у будинках.