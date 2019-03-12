У Києві у четвер прогнозується посилення вітру

А у вівторок у столиці прогнозується дощ з переходом у мокрий сніг

В четверг, 14 марта, ожидается усиление ветра в Киеве. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

При этом во вторник, 12 марта, в столице возможен дождь с переходом в мокрый снег.

"Киевляне! Дополуденное солнышко прячется за облака, потому что влажный массив с осадками приближается к нам с запада. В столице вероятен дождь с переходом в мокрый снег. Между прочим, в четверг ожидается в Киеве усиление ветра. Не такой сильный, как вчера, однако все же", - написала синоптик.

Напомним, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 11 марта, совершили 14 выездов для оказания помощи из-за последствий ветра в Киеве.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья. Из-за сильного ветра на остановку Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Также деревья упали на улицах Ломоносова, Изюминская, Вернадского, на Святошинской площади, улицах Богатырской, Рыбальской, Срибнокильской, возле метро "Нивки" и "Оболонь".

Подчеркнем, что на улице Дегтяревской из-за ветра на велосипедиста упало дерево. Парень сильно пострадал.

Отметим, из-за сильного ветра в столице задерживалось движение семи троллейбусов и двух трамваев.