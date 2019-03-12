У Києві у четвер прогнозується посилення вітру

Фото: вітер у Києві (УНІАН)

А у вівторок у столиці прогнозується дощ з переходом у мокрий сніг

У четвер, 14 березня, очікується посилення вітру у Києві. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

При цьому у вівторок, 12 березня, у столиці ймовірний дощ, з переходом у мокрий сніг.

"Кияни! Дообіднє сонечко ховається за хмари, бо вологий масив з опадами наближається до нас із заходу. У столиці ймовірний дощ, з переходом у мокрий сніг. Між іншим, у четвер очікується у Києві посилення вітру. Не такий сильний, як учора, проте все ж", - написала синоптик.

Нагадаємо, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у понеділок, 11 березня, здійснили 14 виїздів для надання допомоги через наслідки вітру в Києві.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок через сильний вітер у Києві зірвало дахи будинків і попадали дерева. Через сильний вітер на зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Також дерева впали на вулицях Ломоносова, Ізюмінська, Вернадського, на Святошинській площі, вулицях Богатирській, Рибальській, Срібнокільській, біля метро "Нивки" і "Оболонь".

Підкреслимо, що на вулиці Дегтярівській через вітер на велосипедиста впало дерево. Хлопець сильно постраждав.

Відзначимо, через сильний вітер у столиці затримувався рух семи тролейбусів і двох трамваїв.